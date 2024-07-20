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Guletin Akdeniz ve Ege sularında hizmet vereceğini belirten Bayraktaroğlu, "Bizler her zaman yatırım yapmaya hazırız. Küçük tersanelerde büyük işler başarıyoruz." dedi.

Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu , yaptığı açıklamada, Fethiye'de 4 proje başlattıklarını ve guleti yüzde 100 yerli sermayeyle yaptıklarını ifade etti.

Müşteri konaklama kapasitesi 7 lüks kabinde 14 kişi olarak belirlenen gulet, teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersane de yapımı tamamlanan 47 metrelik "De Love" isimli gulet denize indirildi.

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