Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2 katlı evin birinci katında yaşayan Cemile Başar (63) ve eşi Mehmet Başar (72), sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdi. Çiftin yakınları, kendilerinden haber alamayınca büyük bir endişeyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler kahreden manzarayla karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde Başar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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Cenazeler morga kaldırıldı

Yaşlı çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde toplanan çocukları ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA