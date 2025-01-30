Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye’deki çeşitli projeleri yerinde incelemek ve Fethiye halkıyla bir araya gelmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarlarla buluşma ile başlayan program, Karaçulha Hal’inin gezilmesi, Ölüdeniz yol yenileme çalışmalarının denetlenmesi ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile fikir alışverişinde bulunulması ile devam etti. Program, günün sonunda ise Fethiye’deki Günbatımı Söyleşileri etkinliğiyle son buldu.

Muhtarlarla sürekli iletişim: Yerel yönetim güçleniyor

Başkan Aras, Fethiye Yörük Müzesi’nde düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi. Aras, Muğla genelindeki muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, “Muhtarlarımızla olan diyaloglarımız çok kıymetli. Onlar aracılığıyla mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla çözüm üretiyoruz. Ayrıca, Muğla’daki iki muhtarlar federasyonunu bir araya getirerek ortak bir platform oluşturduk” dedi. Başkan Aras, tüm çalışmaların ortak akıl ve koordinasyonla yürütüldüğünü vurguladı.

Muğla Kart: İhtiyaç sahiplerine büyük destek

Başkan Aras, ekonomik sıkıntılarla boğuşan dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi de duyurdu. "Muğla Kart" projesi ile ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanacak. Aras, "Muğla Kart, tüm vatandaşlarımızın cebinde olacak ve özellikle düşük gelirli ailelere büyük kolaylık sağlayacak" diyerek projenin detaylarına değindi. Muhtarlar da bu süreçte önemli bir rol üstlenecek ve ihtiyaç sahiplerinin tespiti konusunda katkı sağlayacaklar.

Yerel üretimi desteklemek için güçlü kooperatifler kuruluyor

Fethiye'de yerel üretimin teşvik edilmesi için Karaçulha Hali’nde incelemelerde bulunan Başkan Aras, bölgedeki el emeği gıda ve diğer yerel ürünlerin satışını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, yurt dışına ihracat için de çalışmalar yapıldığını açıklayan Aras, "Güçlü kooperatifler kurarak üreticilerin emeğinin karşılığını almalarını sağlamak, bölgedeki tarımsal kalkınmayı destekleyecek" dedi.

Karaçulha Toptancı Hali’ne güneş enerjisi santrali

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji projeleri kapsamında Karaçulha Toptancı Hali’ne Güneş Enerjisi Santrali kurma çalışmalarına başladı. Başkan Aras, "Karaçulha Toptancı Hali’ne kurulacak güneş enerjisi santrali yıllık 1200 MWh enerji üretecek. Bu enerji, halin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek” dedi. Bu proje, Fethiye’de temiz enerji kullanımını artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Günbatımı söyleşileri büyük ilgi gördü

Fethiye’de düzenlenen Günbatımı Söyleşileri etkinliği de yoğun ilgi gördü. Başkan Ahmet Aras, etkinlikte bölgenin kültürel ve turistik değerlerine dikkat çekti. Aras, ayrıca Türkiye’nin mevcut durumu ve yoksulluk üzerine değerlendirmelerde bulunarak, iktidar değişiminin gerekliliğine vurgu yaptı.