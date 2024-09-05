Fethiye Belediyesi, ülkenin zorlu ekonomik şartlarına rağmen sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye devam ediyor. Belediye, gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yaparak “PATİ KART” uygulamasını hayata geçiriyor. Bu yenilikçi proje, sokaktaki can dostlarının sahiplendirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başkan Karaca'nın vizyonu: Hayvanseverler için yenilikçi adımlar

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, projeyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Bu dünya sadece bize ait değil. Tüm canlıların yaşama hakkı var ve onların da sorumluluğu bize ait. Fethiye halkı hayvanları seven ve destekleyen bir halk. Biz de sokak hayvanlarına yönelik ciddi yatırımlar yapma sözümüzün arkasındayız."

Belediye, önceki dönemlerde VETBÜS mobil veteriner kliniği, Mama-matik noktaları ve geçici hayvan bakımevi gibi önemli projelere imza atmıştı. Şimdi ise “PATİ KART” uygulaması ile tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor.

"PATİ KART" ile hayvanseverlere büyük avantaj

Yeni uygulama, Fethiye Belediyesi'nin geçici bakımevinden köpek sahiplenen hayvanseverlere barkodlu ve isme kayıtlı bir "PATİ KART" verecek. Bu kart ile hayvanseverler, Fethiye'de projeye destek veren çeşitli işletmelerden indirimler alabilecekler. İndirim oranları işletmelere göre %5-20 arasında değişecek. Ayrıca, sahiplenilen köpeklerin gerekli tedavileri belediye tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Fethiye’de binlerce sokak hayvanı var

Belediye Başkanı Karaca, “Fethiye'de sokaklarda binlerce hayvan var. Bakanlığın elinde sadece tahminî veriler bulunuyor. Biz, Fethiye’deki sokak hayvanlarının daha fazla sahiplenilmesini hedefliyoruz. Bu projeyle, bilinçli hayvan sahiplenmeyi teşvik ederek daha fazla köpeğin bir aileye kavuşmasını istiyoruz.” dedi.

Fethiye Belediyesi, “PATİ KART” uygulaması ile sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamayı ve bu alanda örnek bir uygulama oluşturmayı hedefliyor. Projenin teknik hazırlıkları tamamlanmak üzere ve yakında kamuoyuna duyurulacak.