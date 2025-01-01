Muğla Fethiye'nin gururu olan 30 yaşındaki boksör Hasan Kubilay Alcu, profesyonel boksta kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2020 yılında amatör bokstan profesyonelliğe geçiş yapan Alcu, çıktığı 15 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 4 yıl gibi kısa bir sürede yarı ağır sıklette rakip tanımayan Alcu, 3 büyük kemer kazandı ve profesyonel boksta zirveye yerleşti. Başarılı sporcu, 2021 yılında UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, 2022'de UBO Dünya, 2023'te ise WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu oldu. Alcu, çıktığı 15 maçın 11'ini nakavtla kazanarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Mike Tyson’dan esinlenerek "Türk Tyson" olarak anılmaya başlanan Kubilay, hızla yükselen bir kariyere sahip.

2020 yılında profesyonel oldu

Türkiye'de yarı ağır sıkletin 1 numarası olan Fethiyeli boksör, Boxrec sıralamasında ilk 100'e girerken, kendi kategorisinde dünya çapında 16'ncı sırada yer alıyor. Son maçında 29 Kasım'da Endonezyalı rakibi Jamed Jalarante'yi de ilk rauntta nakavt ederek namağlup unvanını korudu. Hasan Kubilay Alcu, gelecekteki hedeflerini de açıkladı: “Amatör boksta derece yaptıktan sonra 2020'de profesyonele geçtim. Kısa sürede uluslararası alanda 3 önemli kemeri kazandım. Hedefim, dünya çapındaki 5 büyük boks federasyonunda kemer sahibi olmak, dünya klasmanında ilk 30 boksör arasında yer almak, ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve İstiklal Marşı’mızı her ülkede okutmak. Bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum. Kariyerimde bana her zaman destek olan Ercan Torunoğlu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya çok teşekkür ediyorum.”