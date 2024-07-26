Geçtiğimiz yıl 100 bin kişinin ziyaret ettiği Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Hayalet Köy olarak bilinen Kayaköy ören yeri, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğal güzelliklerin buluşma noktası

Fethiye, doğal güzelliklerinin yanında ören yerleri ile de dikkat çekiyor. Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Kayaköy, mübadele döneminde terk edildi. Rumların köyü terk etmesinin ardından Türklerin bir dönem yaşadığı ve 1957 yılındaki Fethiye depreminin ardından bir daha yaşam alanına dönüşemeyen köy, "Hayalet Köy" olarak anılmaya başladı. Ören yeri olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaköy, tarihi ve mistik atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Tarihin içinde bir yolculuk

2023 yılında 100 bin 13 kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, çatısı ve penceresi olmayan taş evleri, ıssız ve dar sokakları ile tarihin kalbinde atmaya devam ediyor. Mistik bir hava ile ziyaretçilerini ağırlayan köy, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Özellikle fotoğrafçılar için büyüleyici kareler sunan Kayaköy, adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.