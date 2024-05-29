Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor. Plajda çekilen fotoğraflar, turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında da kullanılıyor.

Sürdürülebilir turizm hedefleniyor

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, Kumburnu'nun dünya ve Türkiye'deki en iyi plajlar arasında yer aldığını söyledi. Ardahan, mavi bayraklı bir plaj olmanın önemini vurgulayarak, "Kumburnu Plajı, Türkiye'nin tanıtım yüzü ve mavi bayraklı. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı mavi bayrak alan ilk plajlardan. Yaklaşık çeyrek asırdır plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Plajların mavi bayrak alabilmesi için 22 kriter var. Bunları dört ana başlıkta toplayacak olursak ilk olarak deniz suyunun kalitesi, yüzülebilirlik durumu, ikincisi çevre eğitim faaliyetleri, üçüncüsü tesisin düzeni ve güvenlik önlemleri, dördüncüsü de çevre yönetimi. Kumburnu Plajı da tüm bu kriterlere uyarak yaklaşık çeyrek asırdır her yıl mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etti." dedi.

Yürüyüş yolları ve çevre eğitim

Ardahan, bölgede bulunan yürüyüş yollarındaki temizlik çalışmasının gün boyu sürdüğüne ve plajda görev yapan personele de çevre eğitimlerinin verildiğine dikkat çekti. Ziyaretçilere de çevreye duyarlı olmaları ve atıklarını çöp kutularına bırakmaları çağrısı yaptı.

Yamaç paraşütüyle eşsiz manzara

Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları sayesinde plajın tanınırlığının arttığını vurgulayan Ardahan, bölgeye yapılan teleferik tesisinin son yıllarda artan turist sayısında etkili olduğunu kaydetti. Ardahan, yamaç paraşütüyle uçuş yapanların Kumburnu'nun eşsiz manzarasını gökyüzünden izleyebildiğini ve fotoğraflar çektiğini anlattı.