Bu kapsamda, Fethiye'nin geleceğine dair vizyon oluşturmak ve şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için vatandaşların görüş ve önerilerini almak üzere bir anket başlattı.

Ankete https://forms.gle/KMJVpWZVjvg4GtpK6 linkinden ulaşabilirsiniz. Anket, 15 dakikadan kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

Ankette, Fethiye'nin şu anki durumu, geleceğe dair vizyon, öncelikli sorunlar ve çözüm önerileri gibi konularda sorular yer alıyor. Vatandaşlar, ankete diledikleri gibi açık uçlu yorumlar da bırakabiliyor.

Fethiye Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı hazırlarken vatandaşlardan gelen tüm görüş ve önerileri dikkate alacak. Plan, önümüzdeki aylarda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.