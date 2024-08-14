Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Patlangıç, Yakacık ve Çatalarık mahallelerinde yürütülen parke kaplama çalışmaları tamamlandı ve yaklaşık 30 bin m²'lik alan halkın kullanımına sunuldu.

Fethiye'nin her mahallesine eşit hizmet

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ekonomik sıkıntılara rağmen verilen sözlerin tutulduğunu ve yol çalışmalarının belirli bir program dahilinde sürdürüldüğünü vurguladı. Karaca, “Fethiye’nin merkezine olduğu kadar, her bir mahallesine eşit hizmet götürerek halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Parke kaplama çalışmalarının yanı sıra, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmaları da yürütüyor. Fethiye ilçe merkezine uzak mahallelerde ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.