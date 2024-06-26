31 yaşındaki defans oyuncusu Sezer Özmen, ayrılığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen sezon 25 maça çıkan ve 1 gol atan Sezer, Fethiyespor'dan ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

Sezer Özmen'in performansı

Geçen sezon Fethiyespor formasıyla 25 maça çıkan Sezer Özmen, savunmadaki sağlam performansıyla dikkat çekmiş ve rakip fileleri bir kez havalandırmıştı. Takımda geçirdiği süre boyunca tecrübesi ve liderlik özellikleriyle öne çıkan Sezer, ayrılığıyla Fethiyespor'da önemli bir boşluk bırakacak.

Takımdan ayrılan diğer oyuncular

Fethiyespor, Sezer Özmen'in yanı sıra Enes Fidayeo ve Selim Kayacı ile de yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıklarla birlikte, takım kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor ve transfer döneminde kadroda yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.