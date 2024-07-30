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Geçen sezon Çankaya FK'da kiralık olarak forma giyen Türkmen, burada 10 gol atarak dikkat çekti.

Mehmet Kaan Türkmen, kariyerinde birçok kulübün formasını giydi. Çankaya FK, Kepezspor, Karaman FK, Kızılcabölük, Nevşehir Belediye, Adana Demirspor, Bayrampaşa ve Tarsus İdman Yurdu gibi takımlarda oynayan forvet oyuncusu, özellikle gol yollarındaki etkinliği ile tanınıyor.

Fethiyespor , TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, forvet hattını güçlendirmek amacıyla son 2 sezonda 25 gol atan Pendikspor oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen'i transfer etti. 24 yaşındaki futbol cunun Fethiyespor'un hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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