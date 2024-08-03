Muğla temsilcisi Fethiyespor, Belediye Derincespor'dan 28 yaşındaki sol bek Canberk Özdemir, Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha Muharrem Emir Erkul ve Sebat Gençlikspor'dan 24 yaşındaki stoper Muhammed Enes Doğan ile sözleşme imzaladı. Fethiyespor, yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarına devam ediyor.

Yeni transferlerin performansı merakla bekleniyor

Fethiyespor'un bu transferlerle savunma ve orta saha gücünü artırması bekleniyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan kamp çalışmaları, takımın performansını şekillendirecek.