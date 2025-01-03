Almanya'da son dönemde aşırı sağın yükselişi, FETÖ üyelerini endişelendirmeye başladı. Almanya'daki güçlü yapılanmaları ve kamu kurumlarına sızma çabaları tehdit altında olan örgüt, yeni stratejiler arayışına girdi.

FETÖ'nün Almanya’daki yükselen tehdidi

FETÖ, Almanya'yı uzun yıllardır en güvenli ülkelerinden biri olarak görüyordu. Ancak son gelişmeler, Almanya'da terör örgütü üyelerinin planlarını bozmaya başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un güven oylamasını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, erken seçime gidileceğini duyurdu. Bu durum, özellikle FETÖ üyeleri için tedirginlik yaratıyor.

FETÖ'nün Almanya'daki yapılanması, sadece örgüt elebaşının yerine getirdiği işlevlerle sınırlı değil. Abdullah Aymaz gibi önemli isimler, Almanya'da örgüt faaliyetlerini sürdürürken, Almanya'daki FETÖ mensuplarının yaklaşık dörtte biri de Almanya'da yaşamaya devam ediyor.

Almanya'daki göçmen karşıtlığı, FETÖ üyelerini korkutuyor

Almanya’daki aşırı sağın yükselmesi, FETÖ üyelerinin en büyük endişesi haline geldi. 23 Şubat’taki seçimlerin ardından göçmen karşıtlığının artması ve göçmenlere yönelik baskıların yükselmesi, FETÖ üyelerinin planlarını tehdit ediyor. Özellikle, Suriye'deki gelişmeler ve Avrupa’daki diğer ülkelerin Suriyeli göçmenleri geri göndermeye yönelik adımları, FETÖ üyelerinin güvenliklerini daha da tehdit ediyor.

FETÖ'nün geleceği için belirsizlik artıyor

FETÖ'nün Almanya'daki kamu kurumlarına sızma çabaları, aşırı sağın yükselmesiyle engellenmeye başlıyor. Üyeleri, Türk askerlerinin ve polislerinin Almanya'dan vatandaşlık alarak kamu sektöründeki kadrolara girmesini istese de, son dönemdeki politik değişiklikler bu planları sekteye uğratmış durumda.

Yeni seçim sonrası FETÖ üyelerinin endişesi büyüyor

Almanya'da aşırı sağın güç kazanmasıyla, FETÖ üyeleri gelecekte karşılaşacakları olumsuz tutumlardan korkuyor. Bu korkular, özellikle 23 Şubat seçimleri sonrasında iyice arttı.