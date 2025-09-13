TMSF, FETÖ’den el konulan Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük şirketlerini 209 milyon TL başlangıç bedeliyle 14 Ekim’de satışa çıkaracak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ’nün kasası olarak bilinen Emir Ağbaş’a ait İzmir merkezli iki şirketi satışa çıkardı. Üniversal Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarını kapsayan ticari bütünlükler için muhammen bedel 209 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. İhale 14 Ekim 2025’te TMSF Konferans Salonu’nda yapılacak.

İhale 14 Ekim’de yapılacak

İhale süreci kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı yöntemle gerçekleştirilecek. Şirketlere ait taşınmazlar, makineler, ekipmanlar ve marka hakları da satışa dahil olacak.

Darbe girişimi sonrası el konulmuştu

Şirketlere 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından el konulmuştu. Sahibi Emir Ağbaş, FETÖ’nün kasası olarak biliniyordu. Ağbaş’ın, 100 milyon TL’lik himmeti naylon fatura yöntemiyle Üniversal Kimya üzerinden akladığı ve parayı Pensilvanya’ya gönderdiği ortaya çıkmıştı.