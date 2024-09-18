Muğla'nın Menteşe ilçesinde, emekli işçi Feriştah Özdemir, telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtması sonucu büyük bir dolandırıcılığa maruz kaldı. 11 Eylül'de gerçekleşen olayda, dolandırıcı, Özdemir’e “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” diyerek korku saldı ve 3 milyon lira göndermesi gerektiğini belirtti.

Feriştah Özdemir, bu dolandırıcılığa ilişkin yaptığı şikayette, arayan kişinin güçlü bir otorite algısı yaratarak kendisini nasıl kandırdığını detaylı bir şekilde anlattı.

Emniyet harekete geçti

Özdemir’in şikayeti üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hemen harekete geçti. Bankaların genel müdürlükleriyle yapılan görüşmelerde, dolandırıcılıkla alınan paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen çalışmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Salim Ö. olarak belirlenen dolandırıcı için yakalama operasyonu başlatıldı.