Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris FETÖ operasyonu kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı.
İstihbarat ve Kaçakçılık–Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinin ortak yürüttüğü çalışmada 8 örgüt mensubu ile 3 organizatör tutuklandı.
Operasyona Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı da destek verdi.
Tekne Kadırga koyu açıklarında durduruldu
Ekipler, FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden bazı kişilerin yasa dışı yollarla denizden yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.
Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik unsurlarıyla birlikte Marmaris Kadırga koyu açıklarında tespit edilen tekneyi durdurdu.
Teknede bulunan 1 kaptan ve 8 FETÖ mensubu gözaltına alındı.
Kaçış planı bozuldu
Soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçundan kaptanla birlikte hareket ettiği belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.
Toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 8 örgüt mensubu sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçışı organize eden 5 şüpheliden 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı.
Böylece operasyon kapsamında toplam 11 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.