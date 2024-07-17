Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan bir binbaşı, bir üsteğmen ve bir astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli, sanık, hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, aralarında bir binbaşı, bir üsteğmen ve bir astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli, sanık, hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.