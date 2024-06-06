İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alınırken iki firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda adları geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'de bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dokuz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.