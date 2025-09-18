Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.
Afyonkarahisar’da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın M.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hükümlü, örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alıyordu.
M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek, hukuki sürecin devam etmesi sağlandı.