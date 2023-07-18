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Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesi'ndeki rektör lük görevinden açığa alınan Hoşcoşkun, 25 Ağustos'taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

Hakimlik de yeniden ifadesini aldığı Hoşcoşkun'un " FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun, cumhuriyet savcısınca sorgulandı. Cumhuriyet savcısı, Hoşcoşkun'u, anlatımlarının etkin pişmanlık kapsamında yeterli görülmemesi ve 2017 yılından bu yana firari olması nedeniyle tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane si'nde 3 Temmuz'da gözaltı işlemi uygulanan Hoşcoşkun, burada yaklaşık 2 hafta tedavi gördü.