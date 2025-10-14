FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2007 yılında Ümraniye’de düzenlediği kumpas, 18 yıl sonra açığa çıkarıldı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 örgüt mensubu yakalandı.

2007’deki ihbar yeniden incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran 2007’de Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombası bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yeniden ele aldı.

O dönem Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbarın ardından başlatılan süreçte çelişkili ifadeler ve eksik deliller dikkat çekti.

Tanık vicdan azabıyla gerçeği anlattı

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanıp bir ay sonra serbest bırakılan bir kişinin, mağdur ailelerle temasa geçerek olayın bir “kumpas” olduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.

Bu beyanlar üzerine dosya genişletildi, şüphelilere ait HTS ve baz istasyonu kayıtları incelendi.

Bilirkişi raporlarında çelişki tespit edildi

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde, eski ve yeni tarihli bilirkişi raporları arasında ciddi farklılıklar olduğu belirlendi.

Yapılan teknik analizde, o dönemki raporların manipülasyona uğradığı şüphesi güç kazandı.

FETÖ’cü subayın parmak izi bombada çıktı

Olay yerinde yapılan güncel incelemede, el bombalarının bulunduğu sandıkta FETÖ üyesi eski Jandarma İstihbarat Yüzbaşısı’nın parmak izine rastlandı. Söz konusu subayın halen FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Ergenekon öncesi isim listeleri kodlanmış

El bombalarının bulunmasının hemen ardından yürütülen Ergenekon soruşturması öncesinde, FETÖ yapılanması içinde “Emniyet imamı” ve “MİT imamı” olarak görev yapan iki kişinin, yurtdışına çıkarken gözaltına alınacak bazı kişilerin isimlerini kodlayarak yanlarında taşıdığı tespit edildi.

Dört ilde operasyon: 6 gözaltı

İstanbul merkezli olarak dört ilde yürütülen operasyonlarda 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve 130 adet fişek ele geçirildi.