Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ’den aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, örgüt içerisinde “emniyet mahrem sorumlusu” olarak faaliyet gösteren ve ByLock kullanıcısı olan İ.S. (36)’nin adresi tespit edildi.

Kesinleşmiş cezası vardı

Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.S., adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.