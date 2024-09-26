Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen kapsamlı soruşturmada, gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında görev yaptıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 15'i itirafçı

Adliyede Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 15’i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle bağlantılı kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 16'sı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Örgütün faaliyetleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yuvalanma, eleman kazanma ve emniyet personelini örgütün kendi sistemine göre kodlama gibi faaliyetlerde bulunduğuna dair tespitlerde bulundu. Bu çerçevede, örgüt tarafından "mahrem sorumlu" olarak görevlendirilen 35 kişi gözaltına alındı; bunlardan 6’sının ise hâlâ çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı bildirildi.