Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Irak'ın Kerkük kentindeki okulunda biyoloji öğretmenliği yapan ve sözde Kerkük sorumlusu olarak faaliyet gösteren Veysel Arslan (42), Adana'daki evinde yakalandı.

Konya'da üniversite eğitimi sırasında FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında aktif rol aldığı ve mezuniyetinin ardından Irak'ın Kerkük kentine giderek örgütün okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen Arslan'ın, 2015 yılında Türkiye'ye dönerek Adana'ya yerleştiği tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arslan'ın inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve örgütsel bağlantılarını sürdürdüğünü belirleyerek operasyon düzenledi.

"Darbeyi televizyondan öğrendim"

Gözaltına alınan Veysel Arslan, emniyetteki ifadesinde, "Darbe olduğunu televizyonlardan öğrendim, örgütle bağlantım yok" şeklinde savunma yaptı. Ancak daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, Arslan'ın öğrencisi oldukları ve onun örgütsel faaliyetlerine dair ifade verdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.