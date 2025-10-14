Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin 2008 ve 2011 Adli Yargı ile 2010 KPSS sorularını temin ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün KPSS soruşturmasında yeni gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın 2008 ve 2011 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularını ele geçirdiği iddialarına ilişkin soruşturmalarda yeni bir adım atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında,

8’i kamu görevinden ihraç edilen,

1’i aktif kamu çalışanı,

1'i özel sektör çalışanı,

3’ü ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, FETÖ mensuplarınca KPSS’ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde sınav sorularına erişim sağladıkları iddia ediliyor.

Ankara merkezli olarak yürütülen operasyonlarda şüphelilerin 14 Ekim itibarıyla gözaltına alınmasına karar verildi.

Soruşturma genişliyor

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin, ifade işlemleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk süreci devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun örgütün sınav yapılanmalarına yönelik kapsamlı bir planın parçası olduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: