Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında, örgütle iltisakı ve irtibatı bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6’sının mahrem imam, 5’inin halen görevde, 5’inin ise daha önce ihraç edilmiş personel olduğu öğrenildi.
Operasyonun, şüphelilerin örgüt içi haberleşme yöntemleri ve irtibat kanalları üzerinden tespit edilen yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
FETÖ soruşturmalarında yeni delil zinciri
Yetkililer, yürütülen soruşturmaların FETÖ’nün mahrem yapılanma modelinin çözülmesine yönelik olarak sürdüğünü vurguladı.
Son dönemde mahrem imamların tespiti, örgütsel kodlama sistemleri ve ankesörlü telefon irtibatları üzerinden yeni bağlantıların ortaya çıkarıldığı kaydedildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.