Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 2012 yılında düzenlediği Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda yaşanan usulsüzlüklerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sınav sorularının örgüt üyeleri tarafından erken elde edildiği ve paylaşıldığı bilgisini doğruladı.

Sınav soruları örgüt üyelerine dağıtılmış

Soruşturma detaylarına göre, FETÖ üyeleri, sınav sorularına erişim sağlayarak örgüt mensuplarına dağıttı. Bu durum, sınavın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, sınavı kazandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.