Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)- FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'Terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık İnandı ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık İnandı'ya yargılamanın bitirileceğini söyleyerek son sözlerini sordu. İnandı, camilerde sohbetlere katıldığını, ancak bu eylemlerinin hiçbirinin yasa dışı olmadığını belirtti. Yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmadığını söyleyen İnandı, "Tanıkların hiçbiri benim illegal bir şeyler yaptığıma veya yaptırdığıma dair bir beyanda bulunmadı. Kırgızistan'da herkes beni tanır, oranın vatandaşıyım. Ben kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kullandığım iddia edilen ByLock programını kesinlikle kabul etmiyorum. Ülkemizi sevdirdiğim için bugün buradayım ve bundan gurur duyuyorum. Bu eğer suçsa, suçluyum. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Suçsuz yere yargılandığım için çok üzgünüm. Ben ne yaptıysam, ülkem için yaptım, pişman değilim" dedi.

Müzakere için ara verilen duruşmadan sonra kararını açıklayan mahkeme, İnandı'yı, 'Terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum etti. İnandı'nın aldığı cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. (DHA)

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