Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ’nün “Mahrem” hücre sorunluları belirlendi

Yapılan teknik analizler ve fiziki takipler sonucunda, örgütün sözde “mahrem” hücre sorumluları tarafından gizlilik içinde örgüte ait ders çalışma evlerine yerleştirilen ve kamu kurum sınavlarına hazırlanan kişiler tespit edildi. Bu şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan yapılan periyodik ardışık arama kayıtları ve itirafçı ifadeleri doğrultusunda örgütle bağlantıları ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Söz konusu 19 FETÖ üyesinin yer aldığı liste üzerine İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kamu görevlilerinin bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Sorgular devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanmaya başlandı. Örgüt üyeleri hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürerken