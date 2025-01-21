Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Feyenoord, Bayern Münih’i konuk edecek. Karşılaşma, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te Stadion Feijenoord’da oynanacak ve Tabii Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Feyenoord galibiyet peşinde
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu kritik maçta galibiyetle çıkış yapmayı hedefliyor.
Bayern Münih deplasmanda kazanmak istiyor
Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda galibiyet arayan Bayern Münih, Feyenoord karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.
Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 22 Ocak 2025 Çarşamba
- Saat: 23.00
- Kanal: Tabii Spor 2
- Stadyum: Stadion Feijenoord
- Hakem: F. Letexier
- Yan Hakemler: C. Mugnier, M. Rahmouni
Kaynak: HABER MERKEZİ