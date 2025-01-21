Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile kritik maça çıkacak Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile kritik maça çıkacak

Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Feyenoord, Bayern Münih’i konuk edecek. Karşılaşma, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te Stadion Feijenoord’da oynanacak ve Tabii Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Feyenoord galibiyet peşinde

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu kritik maçta galibiyetle çıkış yapmayı hedefliyor.

Bayern Münih deplasmanda kazanmak istiyor

Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda galibiyet arayan Bayern Münih, Feyenoord karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

Feyenoord - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 22 Ocak 2025 Çarşamba
  • Saat: 23.00
  • Kanal: Tabii Spor 2
  • Stadyum: Stadion Feijenoord
  • Hakem: F. Letexier
  • Yan Hakemler: C. Mugnier, M. Rahmouni
Kaynak: HABER MERKEZİ