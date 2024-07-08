Bunlar da ilginizi çekebilir

İlişkisini gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti. Yakışıklı oyuncu, Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu , uzun süredir aşk yaşadığı Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

Ünlü influencer Begüm Keçeci anne oluyor!

Ünlü influencer Begüm Keçeci anne oluyor!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.