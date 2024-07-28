Fiat Ve Voltify’dan Sürdürülebilir Mobilite Için Çığır Açan Iş Birliği

FIAT ve Voltify, sürdürülebilir mobilite alanında önemli bir adım atarak, Çevre Dostu ve Kompakt Topolino için yenilikçi bir abonelik modelini Türkiye'de ilk kez uygulamaya koydu. Bu iş birliği, mikromobilite alanında kullanıcıların çevre dostu bir araç deneyimini esnek ve uygun maliyetlerle yaşamasına olanak tanıyacak.

Mikromobilitede bir ilk

FIAT, Topolino modeli için sunduğu abonelik modeli ile kısa dönemli araç kiralama ve operasyonel kiralamanın avantajlarını bir araya getiriyor. Bu model, kullanıcıların uzun dönem kontrat bağlayıcılığı olmadan, esnek kullanım şartları ve kapsamlı hizmetlerle Topolino’yu deneyimlemelerine olanak tanıyor. Abonelik dönemi boyunca, Topolino’ya aylık 19.900 TL + KDV’den başlayan sabit fiyatlarla ulaşılabilecek.

Kullanıcılar için esneklik ve kolaylık

Abonelik modeli, kullanıcıların araç sahibi olmanın getirdiği masraflardan muaf olmalarını sağlayarak, otomobil kullanımında önemli bir esneklik sunuyor. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen bu yenilikçi uygulama, FIAT ve Voltify’ın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılıklarını vurguluyor.

FIAT Türkiye’den açıklama

FIAT Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, bu iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik adımlarımızı hızlandırıyoruz. Voltify ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Topolino'nun çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Abonelik modeli ile şehir içi ulaşımı daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Voltify CEO’sundan açıklama

Voltify CEO'su Mehmet Yiğit, iş birliğinin şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlattığını belirterek, “Topolino'nun çevre dostu ve kompakt yapısı, Voltify'ın esnek abonelik modeli ile birleşerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak. Bu iş birliği, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.