İSTANBUL (AA) - Fiat Professional ailesinin Scudo ve Ulysse modelleri satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen Fiat Professional ailesinin yük taşımaya yönelik modeli "Scudo Van", yük ve yolcu taşımaya yönelik "Scudo Combimix" gövdeleri fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve düşük yakıt tüketimleriyle öne çıkıyor.

Yeni Scudo her iki versiyonunda da yenilenmiş ön yüzü ve yeni ön ızgarası, şirketin ürün ailesiyle özdeşleşen özel ön farları ve yeni Fiat logosuyla satışa sunuluyor. Yeni Scudo, yenilenmiş tasarımı, artırılmış verimliliği, son teknoloji bağlantı özellikleri ve ileri sürüş yardımcılarıyla ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Scudo'nun kabini içinde, ön konsoldaki değişiklikler öne çıkıyor. Scudo Van'da 5 inç siyah-beyaz dijital göstergeler ve 5 inç dokunmatik ekran standart olarak yer alırken 10 inç dijital renkli gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası teknoloji paketi ile alınabiliyor.





- Scudo Combimix 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor

Scudo Combimix, önde 3 ve arkada da 3 koltuk olmak üzere 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Modelde çift sürgülü kapı standart olarak yer alıyor.

Scudo Combimix'te standart olarak 10 inç dijital renkli gösterge paneli,10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak bulunuyor.

Tüm modellerde yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon yer alıyor.

- Scudo Van 1.3 tona kadar taşıma kapasitesi sunuyor

5,31 metre uzunluğa, 1,94 metre yüksekliğe ve 1,92 metrelik genişliğe sahip olan Scudo Van ise 12,4 m'lik dönüş çapı ile şehir içinde dar alanlarda da kolay bir kullanım sunmayı hedefliyor. Yeni Scudo'nun sürgülü yan kapısı 935 mm'lik genişliği ile 1 Euro paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken ayrıca toplam 3 Euro paletin rahatlıkla yüklenebileceği alan ve 1.3 tona kadar taşıma kapasitesi sunuyor.

Scudo'da ön konsolda yer alan açık ve kapalı saklama alanlarının yanı sıra yolcu koltuğunun alt kısmında da geniş bir alan yer alıyor. Ayrıca Scudo'yu daha kullanışlı hale getiren "Plus Paket" tercih edildiğinde, sınıfının en iyi modülerlik çözümünü sunan "Magic Cargo" (modüler kargo) özellikli ikili koltuk ve koltuk altı saklama alanları yer alıyor.

Uzunluk ve ek hacim sağlaması itibari ile sınıfındaki en akıllı modülerlik çözümü olan Magic Cargo (Modüler Kargo), ara bölmenin sağ alt tarafındaki kapak sayesinde 4 metreye kadar uzun yüklerin ön kabine uzatılmasını sağlıyor ve bu alan ek 0.5 metreküp hacim sağlayabiliyor. Böylelikle Magic Cargo toplam 6.6 metreküplük hacim sunuyor.

Yenilenen Scudo modelinde yüksek verimliliğe sahip 2.0 litre dizel ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleri yer alıyor. 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilen 2.0 litrelik dizel motor, 145 HP motor gücü ve 340 Nm (Newton-Metre) torkuyla yüksek taşıma kapasitesini destekliyor.

Scudo dizel motor WLTP (Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) ölçümlerine göre birleşik 6.9 lt/100 km ile düşük tüketim değerine sahip. Elektrikli E-Scudo ise, 75 kWh (Kilowatt saat) batarya kapasitesi ile 100 HP güç ve 360 kilometreye varan menzil sağlıyor.

Yeni Scudo, tüm yolculuklarda en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlamayı amaçlayan standart "Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri" ile donatıldı. Bu özellikler arasında "Çarpışma Uyarısı" ve "Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)", "Trafik İşareti Tanıma", "Yorgunluk Uyarı Sistemi", "Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı" bulunuyor.

- Fiat Ulysse 1 milyon 586 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

Maksimum konfor için en yeni teknolojilerin kullanıldığı Fiat Ulysse'de güncellenen kabin tüm yolcular ve kullanıcıları için lüks bir deneyim sunuyor. 10 inç'lik dijital renkli gösterge paneli sürücünün her yol koşulunda verileri rahatça okumasını sağlıyor. Yeni 10 inç dokunmatik multimedya ekranı ise, sezgisel kullanımıyla müşteri dostu bir deneyimi mümkün kılarken en yeni bağlantı özellikleriyle akıllı telefonların ekrana yansıtılması sağlanıyor.

Lounge ve Konfor olmak üzere iki donanım seviyesine sahip Ulysse'de 3+3+3 koltuk düzeniyle birlikte araç içerisinde yüksek konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Otomatik açılan elektrikli ve sürgülü yan kapılar kolay kullanımı sağlıyor. Ulysse, 980 litrelik bagaj hacmi ile tüm yolculukların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni Ulysse, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen verimli "2.0 Multijet3 dizel motor" ile sunuluyor. 177 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor (WLTP) normlarına göre birleşik 6,8-7,8 lt/100 km. yakıt tüketim değerlerine sahip.

Yeni Scudo Van 1 milyon 132 bin 900 liradan, ve Ulysse 1 milyon 586 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Temmuza özel olarak, Scudo modellerinde, 800 bin lira 12 ay ve yüzde 2,99 faiz oranlı ,Ulysse modellerinde ise 300 bin lira 12 ay yüzde 2,99 faiz oranlı kredi imkanı ve nakit alımlarda 50 bin lira fiyat avantajı bulunuyor.