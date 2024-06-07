Türkiye'de yaşanan enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, otomobil piyasasında ciddi fiyat artışlarına yol açtı. Bu durumdan etkilenen markalar arasında yer alan Fiat, büyük bir kampanyaya imza attı. Haziran ayında otomobil fiyatlarını düşüren Fiat, yaz indirimi kampanyasını duyurdu. Sıfır araç satışında önde gelen markalardan olan Fiat, son fiyat artışları nedeniyle Mayıs ayında 5. sıraya geriledi.

Egea'da büyük indirim: Fiat'tan 245 bin TL'lik fırsat

Fiat'ın yeni yaz indirimi kampanyası, Egea modellerinde 245 bin TL'ye varan indirimlerle dikkat çekiyor. Türkiye piyasasında geriye düşen Fiat, bu kampanya ile hem kaybettiği pazar payını geri kazanmayı hem de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan GSR zorunluluğu öncesinde stokları eritmek istiyor.

Fiat'ın indirimli araç listesi yayınlandı

Fiat tarafından yapılan kampanyada indirime giren araçların listesi yayınlandı. Egea modeline yapılan büyük indirim, otomobil almak isteyenleri bayilere çekmeye başladı.

Detaylı araç listesi ve indirimler hakkında bilgi almak için Fiat bayilerini ziyaret edebilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmamak için acele edin!