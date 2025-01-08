Lefkoşa’daki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek çözüm sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 50 yıl önceki çözüm formülünün artık geçerliliğini yitirdiğini ve iki devletli çözüm dışında başka bir yolun mümkün olmadığını vurguladı.

KKTC’nin izolasyonu ve bağımsızlık mücadelesi

Fidan, KKTC’nin uluslararası alanda daha fazla kabul görmesi gerektiğini, Türkiye’nin de bu konuda her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yunanistan ile son dönemde yaşanan olumlu atmosferin, Ada’daki çözüm süreçlerine de yansıması gerektiğini belirtti.

"İki devletli çözümde kararlıyız"

Fidan, Ada’da barışın teminatının yalnızca KKTC’nin bağımsızlığından geçtiğini ve 50 yıllık çözüm çabalarının artık geçerli olmadığını söyledi. Geçmişten ders alınarak, yeni bir yola girilmesi gerektiğini vurguladı.

Ersin Tatar’dan destek: "Barışın teminatı KKTC"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da basın toplantısında, Ada’daki kalıcı barış için iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu belirtti. Tatar, "KKTC, barışın teminatıdır." diyerek Türkiye ile dayanışmalarının devam edeceğini açıkladı.