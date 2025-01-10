Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de hikâyemiz yeni başlıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, “Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş... 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Suriye'de hikâyemiz yeni başlıyor. Bölge terörden arındırılmalı, 2025 için birinci önceliğimiz budur. Türkiye bekasına yönelik tehditleri yok etme iradesindedir” diye konuştu.

Fidan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“İmar çabalarına destek olmaya başladık”

- Komşumuzun yeniden imar çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen zaten dayanışma refah ve barıştır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur.

“Terör örgütleri için Avrupa, Amerika'nın farkı yoktur”

- Suriye'deki yeni düzende kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu geldi. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa, Amerika'nın farkı yoktur. DEAŞ'a karşı da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir.

Komşu ülkelerle ilişkiler...

- Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır.

- Filistin'de akan kan durmadıkça bölge huzura ulaşamayacaktır. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

ABD’yle ilişkiler…

- ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Yenı̇ ABD yönetı̇mı̇yle yapıcı ve açık dı̇yaloğa devam edeceğı̇z, Trump dönemı̇nde olumlu ı̇vmenı̇n devam etmesı̇nı̇ umuyoruz.

İsrail-Türkiye çatışması yaşanır mı?

- İsrail bölgedeki yayılmacı politikalarıyla uluslararası sorunu halinde geldi. Tek başına Türkiye'nin sorunu değildir. Bölge müttefikleriyle ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.

- Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak (Suriye'de) kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz.