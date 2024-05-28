Kamuda uygulanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında, Seferihisar’ın 14 yıllık geleneği olan Yerel Tohum Takas Şenliği iptal edilmişti. Şenlikte dağıtılması planlanan ve Seferihisar Belediyesi bünyesinde yetiştirilen fidelerin dağıtımına, Can Yücel Tohum Merkezi’nde başlandı.

Vatandaşlar, karbon domates, köy domatesi, fındık domates, kapya biber, köy biberi, manisa yeşili, topan patlıcan, uzun patlıcan fide çeşitlerini Can Yücel Tohum Merkezi’nden temin edebilecek.

“YEREL ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İptal etmek zorunda kaldıkları Yerel Tohum Takas Şenliği’nin çiftçiye ve yerel üreticiye büyük katkıları olduğunu vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Yerli tohumumuza sahip çıkmak ve yaşatmak için ilkine 2010 yılında başladığımız Tohum Takas Şenliğimiz artık Seferihisar’ın bir marka değeri olmuş durumda. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız bir mücadelenin de yüzü oldu. Seferihisar Belediyesi olarak bundan sonra da yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizler yine toprağı ışıldayan bir memleket için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.