2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026'da Meksiko'daki Azteca Stadı'nda yapılacak.

FIFA'nın açıklamasına göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tarihleri ve maç programı belli oldu. Turnuva, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek final maçıyla son bulacak.

Açılış ve final maçları

Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026'da Meksiko'daki Azteca Stadı'nda oynanacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Grup Maçları, 11-27 Haziran tarihleri arasında grup maçları, turnuvanın 16 ev sahibi şehrinde yapılacak.

Son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Guadalajara ve Philadelphia dışındaki şehirlerde, son 16 turu maçları ise 4-7 Temmuz tarihlerinde Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de gerçekleşecek.

Çeyrek finaller 9-11 Temmuz'da Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston'da, yarı finaller ise 14-15 Temmuz'da Dallas ve Atlanta'da oynanacak.

18 Temmuz'da Miami'de düzenlenecek üçüncülük maçıyla turnuvanın ardından son bulacak.

Genişletilmiş format

2026 Dünya Kupası'nda 32 takım yerine 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna katılmaya hak kazanacak.