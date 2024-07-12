Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 Euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Euro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir"