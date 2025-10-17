A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı sıralamasına göre Türkiye 1570 puanla yer aldı.

FIFA dünya sıralamasında bir önceki aya göre yükseliş kaydeden Türkiye, 26. sıraya çıkarak dikkat çekti. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu öncesi moral bulmuş oldu.

İspanya, 1880 puanla liderliğini sürdürürken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İlk 10 Ülke ve Puan Durumu

Sıra Takım Puan Değişim

1 İspanya 1880 -

2 Arjantin 1872 +1

3 Fransa 1862 -1

4 İngiltere 1824 -

5 Portekiz 1778 -

6 Hollanda 1759 +1

7 Brezilya 1758 -1

8 Belçika 1740 -

9 İtalya 1717 +1

10 Almanya 1713 +2

Almanya, iki basamak yükselerek yeniden ilk 10’a girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Kasım 2025’te açıklanacak. Türkiye’nin yükselişi, milli takımın Dünya Kupası hazırlıkları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.