FIFA(Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) dünya sıralamasını açıkladı. Önce Avrupa Futbol Şampiyonası sonra Copa America oynandı, turnuvalar sona erince sıralamalar belli oldu. A Milli takımımızın çeyrek finale ulaşmasıyla sıralamadaki yeri değişti.

Oynadığı beş maçın üçünde galibiyete ulaşan A Milli takım, tarihinde de en fazla galibiyete ulaştığı turnuvaya katılmış oldu. Hollanda maçıyla turnuvaya veda eden Türkiye, buna rağmen FIFA dünya sıralamasında 16 basamak birden yükseldi. EURO 2024 öncesi 42. sırada olan Türkiye, şampiyona sonrası 26. sıraya yükseldi.

FIFA'nın açıkladığı sıralamaya göre dünyada ilk on sıradaki ülkeler şu şekilde:

10) İtalya

9) Kolombiya (3 basamak yükseldi)

8) Portekiz (2 basamak geriledi)

7) Hollanda

6) Belçika (3 basamak geriledi)

5) Brezilya (1 basamak geriledi)

4) İngiltere (1 basamak yükseldi)

3) İspanya (5 basamak yükseldi)