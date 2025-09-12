FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, cezanın bir dosyadan kaynaklandığı ve kulübe toplam 6 puan tenzili uygulandığı bildirildi.
Malatya temsilcisi, cezanın ardından -30 puanla ligde son sırada bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi kararını doğruladı ve cezanın bir dosyaya bağlı olduğunu açıkladı.
Yeni Malatyaspor ligde son sırada
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, puan kaybıyla birlikte -30 puanla ligde son sıraya geriledi