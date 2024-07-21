Suda'yı korumak ve daha fazla çatışmayı önlemek için yetkililer, onu ayrı bir alana taşımaya karar verdiler. Bu yeni ortamda, Suda daha güvenli ve odaklı bir şekilde resim yapabiliyordu.

Olayın videosu yayımlandıktan sonra, filin resim yaptığını öğrenen ziyaretçilerin sayısı arttı ve hayvanat bahçesini ziyaret etmeye başladılar. Huzursuz akranlarından uzak kaldığı bu ortamda, resim yapma becerileri de gelişti. Ancak, Suda'nın çizdiği resimler, genellikle içsel düşüncelerini ve arzularını ifade eden temalar içeriyordu. Yalnızlığı, sürünün çılgın arkadaşlığından daha çok tercih ettiği bir durum olabilir mi? Belki de dışlanmasının nedeni buydu. Artık endişelenmeye gerek kalmamıştı, çünkü Suda'nın sanatı, hem kendine hem de ziyaretçilere huzur sağlıyordu