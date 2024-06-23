BİM’in gurme market markası File, Temmuz ayından itibaren mağazalarında nakit ödeme kabul etmeyerek yalnızca kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bu karar, sosyal medyada ve tüketici hakları savunucuları arasında büyük tepki topladı.

Yeni Ödeme Kuralı

File marketleri, Temmuz ayından itibaren mağazalarında yalnızca kredi kartı ve banka kartı ile ödeme kabul edecek. Nakit ödeme dönemi sona ererken, mağazalarda yer alan tabelalarda bu yeni kuralın pratik, hızlı ve hijyenik alışveriş deneyimi sunmak amacıyla getirildiği belirtildi.

Sosyal Medyada Tepki

Karar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkiyle karşılandı. Pek çok kullanıcı, nakit ödeme yapma hakkının ellerinden alınmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Kullanıcılar, nakit ödemeyi tercih eden tüketicilerin mağdur edildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tüketici Konfederasyonu'ndan İtiraz

Tüketici Konfederasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada File’nin bu kararına sert tepki gösterdi. Konfederasyon, “Nakit kullanma hakkınızdan vazgeçmeyin. Bu hakkı hiçe sayan iş yerlerinden alışverişi kesin. File’nin böyle bir zorlama hakkı yok. Vazgeçin bu uygulamadan, tüketiciyi karşınıza almayın” ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu, tüketicilerin nakit ödeme yapma hakkını savunarak, bu kararın tüketici özgürlüklerine aykırı olduğunu vurguladı. Tüketicilerin, istedikleri ödeme yöntemini seçme hakkına sahip olması gerektiği ifade edildi.

File’nin Kararının Ardından

File marketlerinin aldığı bu karar, tüketici alışkanlıklarını ve haklarını tartışmaya açtı. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, tüketici tepkilerinin nasıl şekilleneceği ve File’nin bu tepkilere nasıl yanıt vereceği merak konusu.

File marketlerinin nakit ödeme kabul etmeme kararı, tüketicilerin büyük bir kısmının tepkisini çekerken, bu kararın gelecekteki etkileri ve sonuçları dikkatle izlenecek. Tüketici hakları savunucuları, bu tür uygulamaların tüketici özgürlüklerini kısıtlamaması gerektiğini savunuyor.