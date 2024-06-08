A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye, bu galibiyetle moral buldu ve turnuvada iddiasını sürdürmeye devam etti. Maç, Türkiye'nin mücadele gücünü ve takım oyununu gösterdiği önemli bir zafer oldu.

Salon: West Japan General Exhibition Center

Hakemler: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)

Türkiye: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)

İran: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25