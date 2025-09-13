A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu’ndaki ilk maçında Japonya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye, rakibi Japonya karşısında ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-xx skorlarla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Süper Lig’de dev derbilerin tarihleri açıklandı
Süper Lig’de dev derbilerin tarihleri açıklandı
İçeriği Görüntüle

Milli takım, 1956, 1966, 1998 ve 2022’nin ardından 5. kez Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda yer alıyor.

Sıradaki rakip Kanada

Ay-yıldızlılar, G Grubu’ndaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü Libya ile, üçüncü maçını ise 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.