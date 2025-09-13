A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu’ndaki ilk maçında Japonya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.
Türkiye, rakibi Japonya karşısında ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-xx skorlarla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Milli takım, 1956, 1966, 1998 ve 2022’nin ardından 5. kez Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda yer alıyor.
Sıradaki rakip Kanada
Ay-yıldızlılar, G Grubu’ndaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü Libya ile, üçüncü maçını ise 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.