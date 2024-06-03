2024 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şu ana kadar çıktığı 8 maçın 6’sından galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz yıl VNL’de ilk kez şampiyon olan Filenin Sultanları, bu yıl da başarılı bir grafik çiziyor.

İtalyan Başantrenörle Yükselen Performans

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, Antalya ve ABD etaplarındaki başarılı sonuçlarla 18 puan toplayarak, ligde 5. sıraya yerleşti.

Antalya Etabı: Karışık Sonuçlar

Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya'da oynadıkları 4 maçın ikisini kazanarak 18 puan topladı. İlk maçta Japonya’ya 3-2 yenildiler, ardından Hollanda’yı 3-1 mağlup ettiler. İtalya'ya 3-1 kaybeden milliler, son maçta Fransa’yı 3-0’la geçti.

ABD Etabı: Galibiyet Serisi

ABD’deki ikinci haftada ise milliler, oynadıkları 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Almanya ve Sırbistan’ı 3-1, Güney Kore’yi 3-0, ev sahibi ABD’yi ise 3-2 yenerek haftayı 4 galibiyetle tamamladılar.

Vargas’tan Rekor Performans

Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 187 sayıyla VNL’nin ilk 2 haftasında en skorer isim oldu. Vargas, ABD maçında 121 km/h hızla vurduğu smaçla yeni bir rekor kırdı.

Üçüncü Hafta: Hong Kong

Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da üçüncü hafta müsabakalarına çıkacak. Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak olan milliler, bu etapta da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Dünya Sıralamasındaki Liderlik Devam Ediyor

Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nde ilk 2 haftanın ardından dünya sıralamasındaki liderliğini sürdürüyor. Türkiye, 388.69 puanla zirvede yer alırken, Brezilya 382.13 puanla ikinci, Polonya 373.16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Finale Doğru Adım Adım

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde, ev sahibi Tayland ile birlikte en güçlü yedi takım, doğrudan çeyrek finale kalacak. Takımlar, final aşamasında dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ile altın madalya maçlarında karşılaşacak.