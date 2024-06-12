Hong Kong'ta gerçekleşen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Türkiye, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Filenin Sultanları, Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin üç setini de üstün performansıyla kazanarak Tayland karşısında net bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Türkiye, VNL'deki galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, finallere katılma hakkı için önemli bir adım attı.

Setlerde üstünlük

Türkiye, mücadelenin ilk iki setini Tayland karşısında 25-17'lik skorlarla kazandı. Takımın üstün performansı ve etkili oyunuyla öne geçen Filenin Sultanları, rakibini ilk iki sette mağlup etti.

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Türkiye, yine 25-17'lik skorla rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları'nın maç takvimi

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

Maçlar sonunda Sultanlar 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.