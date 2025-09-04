A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Milliler, bu turda Japonya ile karşılaşacak.

İlk sette 5 sayılık avantaj

Mücadeleye hızlı başlayan ay-yıldızlılar, ilk sette 5 sayılık avantaj yakaladı. Gizem Örge, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş’in etkili savunmasıyla seti 25-14 kazanan Türkiye, 1-0 öne geçti. İkinci seti ABD 25-22 alarak eşitliği sağladı. Üçüncü set, Türkiye’nin 25-14 üstünlüğü ile tamamlandı ve milliler durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü setin sonlarında yakalanan iki sayılık seriyle Türkiye seti 25-23 kazanarak maçı 3-1 tamamladı.

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı

2025 Dünya Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva tarihindeki ilk yarı finalini görmüş oldu. Önceki organizasyonlarda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, bu turnuvada grup maçlarını ve son 16 turunu set kaybı yaşamadan geçti. ABD’ye karşı 3-1 kazanılan maç, Türkiye’nin turnuvadaki ilk set kaybı da oldu.

Ebrar en skorer oyuncu oldu

Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maçın en skoreri olurken, Melissa Vargas 21 ve kaptan Eda Erdem Dündar 13 sayıyla onu takip etti. ABD’de Franklin 12 sayıyla en çok sayı bulan oyuncu oldu.

Yarı finalde rakip Japonya

Milliler, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.