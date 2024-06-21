Maç, Bangkok’taki Indoor Stadium Huamark’ta oynandı ve Noemi Karina Rene ile Joo-Hee Kang hakemlik yaptı.

Maç detayları

• Polonya kadrosu Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk, Szczyglowska (L) (Smarzek, Wenerska, Czyrnianska, Lysiak)

• Türkiye kadrosu Cansu, Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Elif, Ayça, Tuğba, Beyza)

Set skorları

• 1. Set: Türkiye 20-25 Polonya

• 2. Set: Türkiye 25-22 Polonya

• 3. Set: Türkiye 25-20 Polonya

• 4. Set: Türkiye 19-25 Polonya

• 5. Set: Türkiye 11-15 Polonya

Maç süresi | 1 saat 48 dakika

Bu sonuçla Türkiye, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti. Maçın büyük bir çekişmeye sahne olduğu ve her iki takımın da yüksek performans sergilediği görülüyor. Polonya’nın galibiyetiyle birlikte turnuvadaki yolculuğu devam ederken, Türkiye milli takımı turnuvaya bu aşamada veda etmiş oldu.